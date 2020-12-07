В Челябинской области начинается сезон реабилитационной программы «Лыжи мечты. Горы равных возможностей»

Проект реализуется в течение шести лет.

Сезон реабилитационной программы «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» начался в Челябинской области. Проект, реализуемый в течение шести лет, направлен на улучшение физического состояния детей с особенностями здоровья, такими как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха.



Программа реализуется на базе курорта «Солнечная долина» НКО Национальный парк спорта и туризма. За время реализации программы более 600 детей прошли курс при поддержке опытных инструкторов. В эту субботу, 12 декабря, начнутся первые занятия, которые стартуют с открытого урока на базе «Солнечной долины».

«Открытый урок „Лыжи мечты“ — это ежегодное мероприятие, которое мы проводим с целью приобщения новых участников к терапевтическому спорту и демонстрации достижений тех ребят, которые уже занимаются по программе»,— рассказала куратор проекта Анна Матюшко.

Добавим, в открытом уроке примут участие 20 детей, уже занимающихся по программе. Также могут записаться все. С «особенными» детьми работает десять инструкторов, каждый из них проходит специальный курс обучения, организованный на основе оригинальной авторской методики программы «Лыжи мечты».