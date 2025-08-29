В Челябинской области начинается сезон охоты на водоплавающую дичь

Министерство экологии региона напомнило правила

30 августа на Южном Урале стартует летне-осенний сезон охоты на водоплавающую дичь, сообщает пресс-служба министерства экологии региона. Там напомнили о правилах и мерах безопасности.

У охотника должны быть с собой охотничий билет и действующие разрешения на хранение и ношение оружия и на добычу дичи. Путевка потребуется при охоте на закрепленных угодьях.

«Нужно помнить, что охота осуществляется только в соответствующих местах в пределах сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов»,— отмечают в министерстве экологии.

Запрещено стрелять «на шум» или «на шорох», по неясно видимой цели, по взлетающей птице ниже 2,5 метра при ограниченном обзоре местности.

За нарушение правил можно лишиться права охотиться в течение одного года или на больший срок, получить штраф, выплатить ущерб от десятков до сотен тысяч рублей. Правоохранители могут даже конфисковать оружие и транспорт.

По данным Минэко, в первой половине 2025 года нарушители правил охоты выплатили в бюджет почти 4 миллиона рублей. У них изъяли 11 единиц оружия и 4 автомобиля. Сумма наложенных штрафов составила 140 тысяч рублей.