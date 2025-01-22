В Челябинской области начинается подготовка к паводку

В этой работе губернатор поручил учесть прошлогодний опыт и привести в порядок плотины и дамбы

На Южном Урале начинается подготовка к паводковому сезону. Главы муниципалитетов должны учесть опыт многоводного прошлого года, об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он напомнил, что паводки стали отдельным вызовом в 2024 году.

«Здесь отмечу четкую и слаженную работу всех служб, благодаря чему жители подтопленных территорий получили своевременную помощь. В общей сложности в ходе весеннего и летнего паводков эвакуировали 248 человек. Учитывая этот опыт, необходимо уже сейчас начать подготовку к актуальному паводковому сезону, подготовить и утвердить соответствующие планы по безопасному пропуску вод, превентивному ослаблению льда, а также по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации», — обратился он к главам городов и районов.

Отдельное поручение получило министерство экологии: обратить особое внимание на состояние гидротехнических сооружений, организовать работу по их приведению в безопасное состояние.