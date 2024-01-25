В Челябинской области начата подготовка к пожароопасному сезону

Координировать эту работу будет министерство общественной безопасности

На Южном Урале в 2024 году продолжится развитие Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, которая позволяет эффективно оценивать риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оперативно реагировать на них. Об этом сообщила министр общественной безопасности региона Светлана Костина, которая представила доклад о работе РСЧС в 2023 году и планах на 2024 год в ходе совещания с главами муниципалитетов при губернаторе.

Так, в прошлом году благодаря РСЧС на территории Челябинской области не зафиксировано чрезвычайных ситуаций регионального уровня, хотя площадь лесных пожаров вдвое, а ландшафтных — в 1,5 раза превысила площади пожаров 2022 года.

«Несмотря на сложную обстановку, в первые сутки было ликвидировано 96% лесных и 99% ландшафтных пожаров. Не допущено перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Деятельность РСЧС позволила эффективно произвести оценку рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера, оперативно реагировать на них, обеспечить устойчивое функционирование экономики и жизнедеятельности населения. В 2024 году также предстоит большая работа, в которой приоритетами всех экстренных служб остаются защита жизни и здоровья каждого гражданина в сфере природных и техногенных рисков, сохранение человеческих жизней», — отметила Светлана Костина.

В 2023 году завершено благоустройство территории федеральной пожарной части в челябинском микрорайоне Чурилово, построено здание пожарного депо в Коркино, где с 1 января 2024 года осуществляется боевое дежурство. В поселке Межозерном Верхнеуральского района отремонтировано здание пожарного депо. Обновлено оборудование для проведения аварийно-спасательных работ областной поисково-спасательной службы. По решению губернатора для областной противопожарной службы в 2023 году приобретено шесть пожарных автомобилей на шасси «Урал», все поставлены на боевое дежурство.

В 2024 году будет продолжено формирование подразделений добровольной пожарной охраны — всего их 87, в том числе за три года создана и работает 21 добровольная пожарная команда, из них семь — с 2023 года; еще пять появятся в текущем году. Для подразделений передано 27 единиц пожарной техники из областной противопожарной службы.

«Подразделения ДПО находятся на круглосуточном дежурстве и включены в расписание выездов сил и средств областной подсистемы РСЧС. В прошлом году они провели 1 399 выездов, 1 045 раз участвовали в тушении техногенных, ландшафтных и лесных пожаров, 354 раза — в проведении аварийно-спасательных работ», — говорится в докладе министра.

По словам Светланы Костиной, при формировании бюджета на 2024 год губернатором принято решение о предоставлении таким командам субсидий областного бюджета.

Также она отметила, что в Челябинской области охват автоматизированным оповещением населения достиг 85,9% при плановом показателе, установленном МЧС России, не ниже 75%.

«В составе объединенной системы работают 1 243 пункта оповещения. По итогам технических проверок система готова к действиям по предназначению», — резюмировала Костина.

Глава Челябинской области Алексей Текслер отметил, что ситуация с лесными пожарами в 2023 году в регионе складывалась непросто, однако в целом с ней справились.

«На уровне УрФО наша область была отмечена как пример слаженного взаимодействия и оперативного реагирования на ландшафтные пожары. Хочу всех поблагодарить, это общая работа», — отметил Алексей Текслер.