В Челябинской области начался второй пик весеннего половодья

В регионе круглосуточно следят за уровнем воды в водоемах

В Челябинской области температура воздуха сохраняется аномально высокой, и в горных районах интенсивно тает снег. Как сообщил начальник Челябинского гидрометцентра Валерий Кочегоров на заседании рабочей группы, в горах водозапасы снежного покрова составляют примерно 50% и в регионе в данный момент наблюдается второй пик весеннего половодья, передает пресс-служба регионального Минэкологии.

«По состоянию на 8 апреля уровни рек бассейна Камы на территории Челябинской области на некоторых участках поднялись от 5 до 50 сантиметров, максимальный подъем наблюдался на реке Сим в районе Миньяра. В ближайшие дни температурный фон будет продолжать оставаться выше климатической нормы, что будет способствовать повышению уровня и увеличению водности в водоемах Камского бассейна — реках Ай, Сим, Уфа, Юрюзань с притоками»,— уточнил Валерий Кочегоров.

Представители Златоуста, Миасса, Верхнего Уфалея и ряда других городов сообщили, что мониторят ситуацию в круглосуточном режиме. Данные по уровню воды передаются согласно графикам. Пока на всех территориях ситуация штатная.

Главам муниципалитетов и организациям, эксплуатирующим гидротехнические сооружения, поручено продолжать контролировать уровень воды в водоемах. Миассу и Сатке предстоит проработать ряд вопросов по регулированию водохранилищ с Нижне-Обским БВУ и Минэкологии региона.