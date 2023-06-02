В Челябинской области начался капремонт построенной в XIX веке плотины

Посчитано: предотвратить прорыв дешевле, чем устранять его последствия

На Нижнеуфалейском водохранилище начался капитальный ремонт плотины, которая находится в угрожающем состоянии. Гидротехническое сооружение было построено в позапрошлом веке, 50 лет назад его реконструировали. Последнее обследование выявило многочисленные трещины и сколы в конструкциях, разрушение железобетонных плит, вмятины и другие недочеты. Ремонт будет стоить 123 млн рублей, но устранение возможных последствий прорыва обошлось бы почти впятеро дороже. Об этом сообщила пресс-служба Росводресурсов — заказчика работ.

Водохранилище на реке Уфалейке появилось в XIX столетии вместе с металлургическим заводом. Около полувека назад его емкость увеличили, сейчас она составляет более 24 млн кубометров (для сравнения: объем Шершневского водохранилища в Челябинске — 176 млн кубометров).

«Капитальный и своевременный ремонт гидротехнических сооружений помогает содержать конструкции в исправном состоянии, а значит — оперативнее пропускать воду во время паводков, тем самым защищая население от затоплений», — замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Ремонт плотины планируется завершить в 2024 году.

В Челябинской области также будет реконструирована плотина Айского водохранилища в Златосте. Эту работу за 170 млн рублей выполнит уфимская компания «Нефтехимремонт».