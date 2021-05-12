В Челябинской области начались проверки школ после трагедии в Казани

На оснащение школ системами безопасности направят более миллиарда рублей

После трагедии в Татарстане в южноуральских школах начинаются профилактические мероприятия против подобных терактов. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

«В ближайшее время замы по безопасности, а также сотрудники школ, на которых возложена обязанность по обеспечению комплексной безопасности, проверят техническую работоспособность всех средств защиты и там, где необходимо, проведут тренировочные мероприятия для персонала», — рассказал Александр Кузнецов.

В министерстве также отметили, что до конца 2022 года во всех школах региона модернизируют и создадут системы видеонаблюдения. На эти работы в общей сложности из федерального и областного бюджетов будет направлено более одного миллиарда рублей.

В нескольких городах Челябинской области уже начались проверки в образовательных учреждениях после трагедии в школе № 175 в Казани. Комиссии поверяют работу тревожных кнопок и других систем безопасности.

«В 100 процентах школ Саткинского района установлены кнопки тревожной сигнализации. Они находятся у тех сотрудников, которые контролируют входные зоны, 4 школы оборудованы системами контроля управления доступом, в 2 школах установлены турникеты, действует пропускной режим, в нашем районе есть школы, в которых введены должности заместителей директоров по безопасности. С завтрашнего дня начнется объезд среднеобразовательных учреждений с целью проверки и выявления так называемых слабых мест», — сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

«В связи с событиями, произошедшими в Казани, в нашем городе тоже приняты меры — ужесточен режим безопасности. Вчера в течение дня мы проводили проверки сработки всех тревожных кнопок. К проверкам присоединилась и Росгвардия. Усилен контрольно-пропускной пункт в учебных учреждениях и усилена работа персонала по функционированию образовательных учреждений», — рассказала замначальника управления образования Магнитогорска Ольга Бирюк.

С утра сотрудники Госавтоинспекции патрулируют здания школ в Челябинске. По данным очевидцев, дорожные полицейские останавливают автомобили и проверяют содержимое багажников. Также МВД проверит учеников школ, студентов вузов и ссузов, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Участковые уполномоченные составят списки подростков, наблюдающихся у психиатра. Для педагогов силовики проведут инструктаж по технике безопасности во время ЧП.

Напомним, 11 мая утром в казанскую школу № 175 ворвался 19-летний вооруженный молодой человек и открыл стрельбу. В результате происшествия погибли два педагога и семеро восьмиклассников. Известно, что двое подростков скончались, выпав из окна. Ребята пытались спастись от пуль. Еще 20 человек находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести.



В связи с трагедией губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить меры безопасности в школах. Сотрудники МВД проводят профилактическую работу с педагогами, детьми и родителями. Участковые составят списки детей, наблюдающихся у психиатра.

Сегодня, 12 мая, на Алом поле возле памятника Орленку челябинцы организовали мемориал, чтобы почтить память погибших во время стрельбы в казанской школе № 175. Люди несут цветы и свечи. Акции памяти проходят в разных городах региона.