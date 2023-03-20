В Челябинской области начали выдавать разрешения на охоту через «Госуслуги»

Документы оформляют за пять дней

У охотников Челябинской области появилась возможность получить охотничий билет, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов через единый портал государственных услуг. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.

Для получения или аннулирования охотничьего билета в электронном виде нужно зайти в личный кабинет на «Госуслугах», вбить в поиске «Получение охотничьего билета» и выбрать соответствующую услугу из предложенных вариантов. Далее следует проверить личные данные заявителя в автоматически заполняемых полях и выбрать в качестве поставщика услуги министерство экологии Челябинской области. Срок выдачи билета с момента подачи заявления — пять дней. Плата за услугу не взимается.

При оформлении разрешения на охоту в соответствующем разделе «Госуслуг» нужно указать виды охотничьих ресурсов, которые хочет добыть заявитель, внести сведения о планируемой охоте и вбить данные охотничьего билета: серию, номер и дату выдачи. Заявка также рассматривается в течение пяти дней. Размер госпошлины составляет 650 рублей. Готовое разрешение можно либо забрать в министерстве экологии лично, либо заказать доставку почтой.

Онлайн-услуги для охотников в Челябинской области реализованы совместно Минэкологии и Минцифры региона.