На Южном Урале начали весеннюю уборку федеральных трасс. Рабочие восстанавливают поврежденную зимой разметку на участках федеральной трассы М-5 «Урал» и трассы Челябинск—Троицк, ведущей на границу с Казахстаном. На этих же участках благоустраивают придорожную территорию и убирают мусор. Об этом рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».Дорожники очищают проезжую часть, убирают мусор с обочин и площадок для отдыха. Рабочие также моют дорожные знаки, ограждения, автобусные остановки и пешеходные переходы.
Также специалисты начали восстанавливать горизонтальную и вертикальную дорожные разметки после зимы. Работы проведут на площади более 500 тысяч кв. метров.
Еще планируется покрасить элементы обустройства дороги: стойки знаков, опоры освещения, перильные ограждения, бордюры.
Уборкой прилегающих к дороге территорий занимаются и владельцы придорожного сервиса. Рабочие благоустраивают свои объекты, приводят в порядок места для парковок, въезды и выезды.