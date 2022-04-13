В Челябинской области начали восстанавливать дорожную разметку на федеральных трассах

Дорожники приступили к весенней уборке

На Южном Урале начали весеннюю уборку федеральных трасс. Рабочие восстанавливают поврежденную зимой разметку на участках федеральной трассы М-5 «Урал» и трассы Челябинск—Троицк, ведущей на границу с Казахстаном. На этих же участках благоустраивают придорожную территорию и убирают мусор. Об этом рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Дорожники очищают проезжую часть, убирают мусор с обочин и площадок для отдыха. Рабочие также моют дорожные знаки, ограждения, автобусные остановки и пешеходные переходы.

Также специалисты начали восстанавливать горизонтальную и вертикальную дорожные разметки после зимы. Работы проведут на площади более 500 тысяч кв. метров.

Еще планируется покрасить элементы обустройства дороги: стойки знаков, опоры освещения, перильные ограждения, бордюры.



Уборкой прилегающих к дороге территорий занимаются и владельцы придорожного сервиса. Рабочие благоустраивают свои объекты, приводят в порядок места для парковок, въезды и выезды.

