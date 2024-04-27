В Челябинской области начали танцевать глухари

Птицы попали в объективы фотоаппаратов

На Южном Урале начался глухариный ток — завораживающие брачные песни и танцы. В это время самцы глухарей собираются в группы, щелкают клювами, демонстрируют свое оперение и устраивают бои между собой. Сотрудникам министерства экологии региона удалось сфотографировать это явление.

В середине апреля природа окончательно пробуждается после зимы и оседлые птицы слетаются в определенные места — тока для брачных игр. Первые токующие птицы были замечены в Карагайском бору в Верхнеуральском районе.

«В Карагайском заказнике четыре тока глухарей, где мы и видим их глухариные „танцы“: птицы-самцы, распушив хвосты, начинают совершать определенные движения для привлечения самок. Во время своего танца глухари еще и не перестают петь, получается по-настоящему красивое и завораживающее представление», — рассказал сотрудник ГБУ «ООПТ Челябинской области» Виктор Истомин.

Первые признаки весеннего оживления глухарей можно отметить с конца февраля, но самый пик приходится как раз на конец апреля.