«В медицинские организации региона с Областного аптечного склада отгрузят около 543 тысяч доз вакцины от гриппа („Ультрикс Квадри“, „Совигрипп“) для взрослых и более 167 тысяч доз для детей („Ультрикс Квадри“)», — сообщают в пресс-службе.
Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, а в субботу и воскресенье, 27 и 28 августа, в челябинском ТРК «Алмаз» — выездная бригада медиков будет дежурить здесь с 10:00 до 14:00.
В Минздраве области замечают, что грядущей зимой заболеваемость гриппом может повыситься. И способствовать этому может отмена масочного режима.
У ослабленных людей грипп может протекать тяжело и закончиться летальным исходом.
«Заболевание опасно своими осложнениями. Среди них — пневмония, бронхит, отит, синусит, ринит. Возможно и негативное воздействие на сердечно-сосудистую (миокардит, перикардит) и нервную (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии) системы», — напоминают в Минздраве области. Единственной надежной защитой от осложнений остается прививка.
Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.