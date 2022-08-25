В Челябинской области начали ставить прививки от гриппа

Медики ждут земляков в поликлиниках и ТРК

В поликлиниках региона началась вакцинация от гриппа. Кроме того, в ближайшие выходные сделать прививку челябинцы смогут в ТРК «Алмаз». Об этом в четверг, 25 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В медицинские организации региона с Областного аптечного склада отгрузят около 543 тысяч доз вакцины от гриппа („Ультрикс Квадри“, „Совигрипп“) для взрослых и более 167 тысяч доз для детей („Ультрикс Квадри“)», — сообщают в пресс-службе.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, а в субботу и воскресенье, 27 и 28 августа, в челябинском ТРК «Алмаз» — выездная бригада медиков будет дежурить здесь с 10:00 до 14:00.

В Минздраве области замечают, что грядущей зимой заболеваемость гриппом может повыситься. И способствовать этому может отмена масочного режима.

У ослабленных людей грипп может протекать тяжело и закончиться летальным исходом.

«Заболевание опасно своими осложнениями. Среди них — пневмония, бронхит, отит, синусит, ринит. Возможно и негативное воздействие на сердечно-сосудистую (миокардит, перикардит) и нервную (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии) системы», — напоминают в Минздраве области. Единственной надежной защитой от осложнений остается прививка.

Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.

