В Челябинской области начали сбор «Защитникам Курской области»

Бойцам нужны машины, медикаменты, тепловизоры и многое другое

Народный фронт начал сбор для бойцов, которые вышли на защиту Курской области. Российский регион подвергся обстрелу со стороны спецподразделений ВСУ.



Бойцам необходимы системы РЭБ, квадрокоптеры, FPV-дроны, автомобили и запчасти к ним, тепловизоры, цифровые прицелы, строительные материалы, медикаменты.





Народный фронт также занимается организацией помощи жителям районов Курской области.

Поддержать сбор можно на сайте Народного фронта. По данным Минобороны РФ, противник стал предпринимать попытки прорваться на территорию Курской области 6 августа. Российские военные продолжают уничтожать технику и вражеские формирования в приграничном районе региона.