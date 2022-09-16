На юге Челябинской области дорожники приступили к ремонту 17-километровой автодороги, соединяющей село Коелга и федеральную трассу А310 (ранее М36) Челябинск — Троицк. В региональном Миндортрансе отмечают, что эта дорога популярна среди туристов, которые едут в Коелгу посмотреть на самое большое в России месторождение белого мрамора.
Дорогу отремонтируют в три этапа. Первый участок протяженностью 5 км сдадут в этом году. Еще пять — в следующем. Оставшиеся 7 км — в 2024 году.
Дорожные работы производятся без закрытия движения. Для обеспечения безопасности на участке установлены светофоры.
При строительстве дороги применяются технологии цифрового моделирования.
«Геодезисты в виртуальной модели строят поверхность дороги. Специалист каждое утро устанавливает смоделированную базу, а техника считывает информацию и работает через спутник. Таким образом, выравнивание происходит автоматически», — пояснил представитель подрядной организации «ДорСтройГрупп» Антон Зеркин.
Коелгинское месторождение славится высоким качеством мрамора, который здесь добывают: он является аналогом знаменитого итальянского мрамора сорта Бьянка Каррара. Коелгинский карьер — самый большой в России. Там добывают 45% всего уральского мрамора.
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