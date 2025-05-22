В Челябинской области начали ремонт дороги до нацпарка «Зигальга»

Маршрут Первуха — Меседа — Тюлюк полностью обновят к 2028 году

На Южном Урале начался капремонт дорог, ведущих к туристическим объектам. Первым делом принялись за маршрут Первуха — Меседа — Тюлюк, который ведет в нацпарк «Зигальга». В этом году рабочие отремонтируют 9,7 километра дороги, сообщили в региональном Миндортрансе.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до 2028 года здесь обновят 11,45 километра покрытия, а еще 22,15 километра щебеночной дороги закатают в асфальт. До 2028 года подрядчик выполнит: демонтажные работы, фрезерование асфальтобетонного покрытия, демонтаж водопроводных труб, подготовку земляного полотна, устройство дорожной одежды, строительство композитных труб и организацию примыканий. Кроме того, на маршруте появятся тротуары на обочине, остановки общественного транспорта, новые дорожные знаки и барьерные ограждения.

Отремонтировать дорогу поручил губернатор Алексей Текслер в прошлом году после обращения жителей Катав-Ивановского района. Дорога до «Зигальги» играет важную роль не только для туристов, но и для местных жителей: она связывает поселки Меседа, Тюлюк и деревню Первуху с региональной дорогой Катав-Ивановск — Первуха и позволяет проехать по трассе М-5 «Урал».

Также сейчас проводят капремонт автодороги Куса — Златоуст — автодорога М-5 «Урал», рабочие модернизируют путь до нацпарка «Таганай», баз отдыха и спортивных центров.