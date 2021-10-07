В Челябинской области начали реализовать проект «Бережливое образование»

Специалистов, готовых достигать цели, будут готовить с детского сада

В августе этого года по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера инициировали открытие проекта «Бережливое образование», охватывающего всю образовательную сферу региона. Суть проекта в формировании бережливой личности еще с детского сада, а затем продолжение развития в школах и вузах. В итоге на предприятия должны приходить уже готовые специалисты, умеющие ставить и достигать цели, способности которых будут являться конкурентным преимуществом, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас на базе Челябинского института развития профессионального образования уже создали учебно-методический центр по внедрению бережливых технологий в системе образования региона. Также в муниципальных образованиях области планируют создать 44 проектных офиса, на которые возложат ответственность по принятию решений о запуске и реализации проектов, формированию бережливой среды, мышления обучающихся в образовательных организациях.

На сегодняшний день в проекте успешно участвуют две профессиональные образовательные организации и один муниципальный орган управления образования. Это Златоустовский педагогический колледж, Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева, и управление образования Саткинского района. Каждый участник реализует свои общественно-значимые начинания. Всего 2021 году будет реализовано не менее 14 проектов по внедрению бережливых технологий в образовательных организациях региона, а уже в 2022 году планируется реализовать более 130 таких проектов.

«Данный проект будет способствовать формированию образовательной среды для воспитания бережливой личности с раннего возраста, решению актуальных задач подготовки кадров, владеющих методами и инструментами бережливого производства и обладающих качественно новым мышлением», — отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

В муниципальных органах управления образования уже определены должностные лица, ответственные за внедрение бережливых технологий в подведомственных образовательных организациях. Скоро работники системы образования пройдут повышение квалификации в Челябинском институте развития профессионального образования, центричным как раз окажется вопрос овладения бережливыми образовательными технологиями и создания бережливой среды в образовательных организациях.