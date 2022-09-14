«Мы первое медицинское учреждение в области, которое включилось в программу ранней диагностики и помощи детям с расстройствами аутистического спектра. В ЧОДКБ закуплен дорогостоящий сертифицированный комплект материалов для методики ADOS-2, доктор Анна Васильева прошла специализированное очное обучение в Москве и уже проводит диагностику первых пациентов», — рассказывают в пресс-службе.
Методика ADOS-2 считается золотым стандартом психодиагностики РАС (расстройства аутистического спектра). Такую диагностику имеют право проводить только медицинские психологи либо неврологи и психиатры.
В Москве такая диагностика стоит около 14 тысяч рублей. На базе ЧОДКБ ее проводят бесплатно по полису ОМС. Запись проводится через участкового педиатра.
Диагностический кабинет в областной больнице принимает детей из области. Для жителей Челябинска аналогичный кабинет откроют в детской городской больнице № 8.
Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, как в Челябинской области власти и НКО помогают семьям распознать сложный диагноз и облегчить жизнь детей с аутизмом.