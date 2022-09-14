В Челябинской области начали проводить бесплатную диагностику аутизма

Направление выдает педиатр в поликлинике

Челябинская областная клиническая больница начала проводить бесплатную диагностику расстройств аутистического спектра у детей. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает пресс-служба клиники.

«Мы первое медицинское учреждение в области, которое включилось в программу ранней диагностики и помощи детям с расстройствами аутистического спектра. В ЧОДКБ закуплен дорогостоящий сертифицированный комплект материалов для методики ADOS-2, доктор Анна Васильева прошла специализированное очное обучение в Москве и уже проводит диагностику первых пациентов»,

— рассказывают в пресс-службе.

Методика ADOS-2 считается золотым стандартом психодиагностики РАС (расстройства аутистического спектра). Такую диагностику имеют право проводить только медицинские психологи либо неврологи и психиатры.

В Москве такая диагностика стоит около 14 тысяч рублей. На базе ЧОДКБ ее проводят бесплатно по полису ОМС. Запись проводится через участкового педиатра.