В Челябинской области начали продавать билеты на «Снегирь»

Первый рейс мультимодального маршрута в сезоне 2023/2024 отправится из южноуральской столицы уже 2 декабря

ЮУЖД сообщает о старте продажи билетов на мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». На нем из Челябинска до курорта под Миассом можно добраться за 1 час 50 минут.

Перевозки будут осуществляться по выходным и праздничным дням. В первый рейс сезона 2023/2024 «Снегирь» отправится уже в следующую субботу, 2 декабря.

Отдыхающие смогут воспользоваться электропоездом повышенной комфортности. Помимо прочего, вагоны в нем оснащены местами для хранения горнолыжного оборудования.