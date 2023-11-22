ЮУЖД сообщает о старте продажи билетов на мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». На нем из Челябинска до курорта под Миассом можно добраться за 1 час 50 минут.
Перевозки будут осуществляться по выходным и праздничным дням. В первый рейс сезона 2023/2024 «Снегирь» отправится уже в следующую субботу, 2 декабря.
Отдыхающие смогут воспользоваться электропоездом повышенной комфортности. Помимо прочего, вагоны в нем оснащены местами для хранения горнолыжного оборудования.