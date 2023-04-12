В Челябинской области начали обрабатывать территории от клещей

В приоритете — кладбища

Муниципалитеты Челябинской области один за другим начали объявлять о проведении акарицидной обработки общественных территорий, передает корреспондент ИА «Первое областное». На текущий момент специальные средства от клещей начали распылять в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Агаповском районе. На очереди — Миасс и Сатка.

В первую очередь под обработку попадают кладбища, поскольку там ожидается много людей в предстоящий 25 апреля родительский день. В мэрии Челябинска ИА «Первое областное» сообщили, что акарицидные мероприятия на городских погостах стартовали 10 апреля — вслед за проведенной ранее уборкой. С этого же дня работы начались в Копейске. По данным местной администрации, всего в городе предстоит обработать 1300 га территории.

Противоклещевую обработку с 11 апреля на прошлой неделе анонсировали власти Магнитогорска. За пять дней обработают все четыре кладбища: Левобережное, Правобережное, Южное и Новосеверное. Общая площадь обработки составит более 327 га. Кроме того, на 13 апреля запланирована дезинсекция в Экологическом парке и в парке у Вечного огня.

В Агаповском районе уже обработали от клещей стадион «Солнечный» (чтобы там можно было безопасно проводить тренировки и соревнования) и приступили к кладбищам.

В курортной зоне Челябинской области уже начали обрабатывать территории здравниц. На территории Миасского городского округа обработка общественных пространств запланирована на период с 2 по 31 мая — когда пройдут субботники. Так же решили поступить и в Сатке. Там весенняя уборка территорий запланирована с 17 апреля по 5 мая. После этого начнется истребление клещей в скверах, парках и в лесополосе в Западном микрорайоне.