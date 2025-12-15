В Челябинской области начали ловить «черных» лесорубов

Машину с елками без документов остановили на трассе Челябинск — Троицк

На Южном Урале пресекли незаконную перевозку новогодних деревьев. Машину, в которой перевозили сотню елок, инспекторы ДПС остановили на 25-м километре автодороги Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, сообщает Госавтоинспекция региона.

«У водителя отсутствовали документы, подтверждающие законность происхождения и право на перевозку данного лесного груза. Гражданин был доставлен в отдел полиции для проведения необходимых проверок. Если будет установлено, что деревья были заготовлены с нарушением законодательства, в действиях водителя будет усмотрено правонарушение, предусмотренное статьей 8.28 КоАП РФ — „Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений“», — рассказали в ведомстве.

Санкции данной статьи предусматривают значительные административные штрафы как для граждан, так и для должностных и юридических лиц (до 300 тысяч рублей), с возможной конфискацией орудия совершения правонарушения и незаконно заготовленной древесины.

Рейд прошел в рамках профилактического мероприятия «Ель», которое продлится на территории Челябинской области до 31 декабря 2025 года.

