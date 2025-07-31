В Челябинской области начали чистить русла рек Гумбейка и Кызыл-Чилик

Работы проведут за два года



В селе Фершампенуаз стартовали работы по расчистке русел двух рек — Гумбейка и Кызыл-Чилик, сообщили в министерстве экологии Челябинской области. Проект рассчитан на два года. В 2025 году предполагают почистить участков в 887,7 метра.

На площадку уже доставили технику. В том числе автокран, экскаватор, бульдозер и земснаряд. Его собрали и спустили на воду, смонтировали пульпопроводы. Подрядчик начал откачивать донные отложения.

«В работах задействован земснаряд — мощное судно, которое работает как насос, „всасывая“ ил и загрязнения со дна. Земснаряд очищает участки, где донные отложения сильнее всего затрудняют течение воды, а затем транспортирует их на берег для дальнейшей переработки или утилизации. Такие мероприятия важны не только для поддержания эстетического облика водоемов, но и для повышения пропускной способности рек, что, в свою очередь, помогает предотвращать подтопления», — отмечает первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

Параллельно будут чистить от растений берег и укреплять его проблемные участки камнями. Предусмотрен стройконтроль. Когда работы завершат, территорию рекультивируют.

Русла рек в муниципалитете чистят по государственной программе региона «Охрана окружающей среды Челябинской области». Финансирование ведется из бюджета Челябинской области.