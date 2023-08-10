В Челябинской области началась вторая волна активности клещей

В парках и скверах возобновилась акарицидная обработка

Клещи в Челябинской области снова стали опасными. Это связано с появлением на свет нового поколения кровососущих паукообразных. По этой причине в городах региона повторно проводят акарицидную обработку открытых территорий, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, сегодня, 10 августа, весь день будут травить клещей в Магнитогорске. В списке 15 скверов, а также площадь Торжеств и площадь Народных гуляний. Скорую обработку анонсировали и в Челябинске. Например, 14 августа работы будут проводиться в Тракторозаводском районе на берегу Первого озера (у пляжа «Чайка»), в сквере на улице Мамина, на Аллее ветеранов, на аллее имени Овчинникова и в дворовой зеленой зоне между 1-м и 2-м Бульварными переулками.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» кандидат биологических наук Александр Лагунов, клещи стали снова нападать на людей в связи с появлением нимф — молодых клещей промежуточной стадии развития между личинкой и взрослой особью. Чтобы превратиться в полноценного клеща и уйти в спячку, нимфе нужно напиться крови, вот они и вышли на охоту.

По последним данным Роспотребнадзора, в 2023 году от укусов клещей пострадали более 11 тысяч южноуральцев, включая почти 3 тысячи детей. С подозрением на энцефалит госпитализированы 176 человек.