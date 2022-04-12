В Челябинской области началась вакцинация детей и подростков от полиомиелита

Прививки ставят россиянам и беженцам из Донбасса и с Украины

В Челябинской области, как и по всей России, началась так называемая подчищающая иммунизация против полиомиелита. Главный санврач РФ Анна Попова призвала россиян до 14 лет, которые не привиты от этой инфекции, в срочном порядке сделать прививку, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области.

«В 2002 году Россия получила статус страны, свободной от полиомиелита. В детстве ребенок получает шесть прививок против полиомиелита, что позволяет сохранять иммунитет к вирусу всю жизнь. Однако в отдельных странах мира циркуляция данного вируса еще возможна. И Роспотребнадзор призывает родителей, которые отказались от вакцинации своих детей, позаботиться об их безопасности»,

— говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

С 11 апреля 2022 года медучреждения прививают детей до 5 лет включительно, ранее не привитых против полиомиелита и не получивших профилактические прививки в сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок.

Также прививку можно сделать детям до 14 лет включительно, приехавшим в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины, не привитых против полиомиелита и не имеющих сведений о профилактических прививках. Полиомиелит — опасное инфекционное заболевание, при котором полиовирус поражает центральную нервную систему, вызывает развитие параличей и может иметь летальный исход.