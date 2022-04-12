«В 2002 году Россия получила статус страны, свободной от полиомиелита. В детстве ребенок получает шесть прививок против полиомиелита, что позволяет сохранять иммунитет к вирусу всю жизнь. Однако в отдельных странах мира циркуляция данного вируса еще возможна. И Роспотребнадзор призывает родителей, которые отказались от вакцинации своих детей, позаботиться об их безопасности», — говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.
С 11 апреля 2022 года медучреждения прививают детей до 5 лет включительно, ранее не привитых против полиомиелита и не получивших профилактические прививки в сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок.
Также прививку можно сделать детям до 14 лет включительно, приехавшим в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины, не привитых против полиомиелита и не имеющих сведений о профилактических прививках. Полиомиелит — опасное инфекционное заболевание, при котором полиовирус поражает центральную нервную систему, вызывает развитие параличей и может иметь летальный исход.