В Челябинской области началась самая короткая рабочая неделя в 2025 году

До длинных новогодних каникул осталось два дня

В Челябинской области стартовала последняя рабочая неделя в 2025 году, и она будет короткой: работать придется всего два дня, напоминает ИА «Первое областное».

Длинные новогодние каникулы начнутся со среды, 31 декабря, а значит, рабочими будут понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. При этом рабочий день 30-го не будет сокращенным.

Новогодние каникулы продлятся до 11 января. В понедельник, 12-го, начнутся рабочие будни.

Кстати, в 2026-м южноуральцев ждут семь сокращенных рабочих недель. При этом не будет ни одной шестидневной.