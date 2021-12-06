В Челябинской области начала работать почта Деда Мороза

Рассказываем, как правильно отправить послание

В почтовых отделениях Южного Урала начала работать почта Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Письмо Деду Морозу можно опустить в любой почтовый ящик — в каждом отделении почты, на фасадах некоторых зданий, а также в клиентском зале центрального почтового отделения Челябинска (ул. Кирова, 165). Отправить послание с желанием можно до 31 декабря уходящего года.

Чтобы письмо попало к получателю, нужно правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать письма и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году в Великий Устюг доставили более 221 тысячи посланий с заветными желаниями.

Кроме того, в этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу из Великого Устюга, но и национальным волшебникам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии конверты примет молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.