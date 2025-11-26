В Челябинской области начал работу Экспертный совет по развитию института медиации

Курировать рабочую группу будет Общественная палата

Экспертный совет по развитию института медиации и общественного диалога запустили при Общественной палате Челябинской области. Мероприятие ознаменовало старт системной работы по продвижению культуры мирного урегулирования конфликтов в регионе. Руководитель экспертного совета Наталья Коркина обратила внимание на проходящую в регионе Неделю медиации с насыщенной программой мероприятий и пригласила к участию всех заинтересованных, передают организаторы.

Заседание прошло под модерацией Натальи Коркиной — руководителя экспертного совета, члена Общественной палаты Челябинской области, тренера‑медиатора и адвоката. В обсуждении приняли участие председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, член Общественной палаты России и областной Общественной палаты Евгений Андреев, первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания по социальной политике, участник программы «Герои Южного Урала» Алексей Рожков, специалисты в области права и профессиональные медиаторы.

Председатель Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих предложила включать основы медиации в программу ежегодных семинаров для сотрудников ЗАГСа.

«Мы хотим взаимодействовать с медиаторами более тесно, продвигая медиацию в органы ЗАГС», — подчеркнула она.

Особое внимание уделили развитию школьных служб медиации. Представитель Минобра Екатерина Казакова отметила:

«Мы активно обучаем педагогов, учащихся и их родителей на площадке Ресурсного центра медиации».

Главная цель таких служб — создать условия, при которых участники образовательного процесса смогут восстановить нарушенные отношения и доверие, возместить причиненный ущерб собственными силами.

Медиация становится элементом современной управленческой культуры, основанной на сотрудничестве, доверии и поиске взаимоприемлемых решений.