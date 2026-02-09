В Челябинской области начал работать сервис «СВОи возможности»

В одном месте собраны все меры поддержки для участников спецоперации и их семей

В Челябинской области запустили цифровой сервис «СВОи возможности». Навигатор в одном месте собрал все меры поддержки, которые полагаются участникам специальной военной операции, а также их семьям. С его помощью можно изучить федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки и оформить льготы.

Воспользоваться порталом «СВОи возможности» могут мобилизованные граждане, те, кто проходит военную службу по контракту, добровольцы, ветераны, а также члены семей. Информация структурирована, в ней собраны списки документов и прямые ссылки на «Госуслуги» для оформления мер поддержки.

«Цифровой сервис „СВОи возможности“ — это не просто справочник, а живой инструмент поддержки. Здесь граждане могут не только узнать о положенных льготах, но и сразу начать их оформление, оставить обратную связь, сообщить о возникших трудностях. Мы создаем бесшовную связь между человеком и государством, чтобы ни один вопрос участника СВО или его семьи не остался без внимания», — подчеркнул заместитель председателя правительства Челябинской области Юрий Кузнецов.

С помощью навигатора военнослужащие и их близкие могут в кратчайшие сроки найти необходимую информацию.

Сервис реализовали в рамках федерального проекта «Государство для людей».