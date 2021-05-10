В Челябинской области наблюдается задымление от лесных пожаров

Южноуральцы уже второй день жалуются в соцсетях на едкий запах гари

В социальных сетях жители Челябинской области уже второй день жалуются на запах гари и дымку. По словам некоторых южноуральцев, даже окна на ночь не открыть: в квартиру сразу же врывается едкий запах.

«Что у нас с воздухом? Дышать невозможно! О проветривании даже и говорить нечего, сразу же от запаха гари начинает болеть голова»,— пишет пользователь Марина Спивакова.

«Ну что такое, в городе просто дышать невозможно! Когда это закончится?»— жалуются другие южноуральцы.

В пресс-службе регионального Минэкологии сегодня, 10 мая, сообщили, что в некоторых регионах Уральского федерального округа — Тюменской, Свердловской, Курганской областях — горит более 150 тысяч гектаров леса. Сейчас эта дымка добралась и до Челябинской области.

«Задымление, которое вызвано лесными пожарами, присутствует в Челябинске, Коркино, Копейске, Миассе, Чебаркуле, Сосновском, Красноармейском, Октябрьском, Чебаркульском, Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском районах»,— уточнил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В ведомстве южноуральцам посоветовали при ощущении запаха гари не открывать окна, делать влажную уборку, а на улицах носить маски.