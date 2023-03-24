В Челябинской области набирают волонтеров для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды»

Свои заявки подали уже около 800 южноуральцев

Челябинская область вновь готовится к общероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства. Оно пройдет с 15 апреля по 31 мая этого года специальной информационной платформе. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в региональном Минстрое. Кроме того, информация о наборе волонтеров появилась в официальных пабликах некоторых муниципалитетов.

Как и в предыдущие годы главная задача добровольцев — рассказывать местным жителям о том, для чего нужно онлайн-голосование, и как в нем принять участие. Волонтеры смогут уточнить информацию о представленных объектах, которые планируется привести в порядок. Стать добровольцем проекта «Формирование комфортной городской среды» могут все желающие старше 14 лет. Заявку можно подать через добровольческий портал "Добро.ру".

Напомним, что в Челябинской области определено 105 общественных пространств и 89 дворов, которые благоустроят в 2023 году по данной программе. На реализацию планов выделятболее миллиарда рублей.