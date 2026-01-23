В Челябинской области набирают популярность круглосуточные детсады

Такие группы помогают родителям, которые работают в ночную смену

В Златоусте набирает популярность практика, хорошо известная в советские времена, — детские сады с группами круглосуточного пребывания. Они становятся спасением для родителей, чья работа связана с ненормированным графиком, ночными сменами, вахтами или длительными командировками, сообщает телеканал «Восточный экспресс».

Один из таких — детский сад № 59. Там формируется новая группа, куда принимают не только местных детей, но и ребят из соседних городов.

В саду созданы все условия для полноценного развития и комфорта детей. В распоряжении малышей — занятия хоккеем, изостудия, соляная комната, лего-конструирование и логопедические уроки. Для тех, кто остается на ночь или продленку, воспитатели составляют особый распорядок дня.

«После шести вечера дети собираются в отдельной группе, а в семь утра следующего дня снова встречают друзей», — объясняет педагог Юлия Прохорова.

Как отмечают родители, такая форма позволяет не беспокоиться о ребенке в рабочее время, дает возможность трудиться тем, чьи профессии требуют особого графика. Сейчас в 59-м саду Златоуста воспитываются 143 ребенка и спрос на места в группах «полного дня» продолжает увеличиваться.