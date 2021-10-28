В Челябинской области на зарплату медиков направляют 10,3 млн рублей

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования обеспечивает расширение штата в стационарах и скорой помощи

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Челябинской области направил 10,3 млн рублей для софинансирования оплаты труда 35 врачей и 19 средних медицинских работников, принятых сверх штатной численности персонала. Данная сумма составляет 70% от годового утвержденного показателя, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Реализация мероприятия направлена на ликвидацию кадрового дефицита в сфере здравоохранения Челябинской области. Также согласно законодательству дополнительные средства на оплату труда направляются в случае, если лечебное учреждение принимает в штат медицинского работника сверх штатной численности и не менее чем на одну ставку.



В 2021 году приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации был расширен перечень видов медицинских организаций, которым предоставляются средства нормированного страхового запаса ТФОМС, и видов оказываемой ими медицинской помощи. Ранее средства направлялись только на оплату труда работников амбулаторных подразделений, но в текущем году в программе могут участвовать и круглосуточные стационары, а также служба скорой медицинской помощи.



Отметим, что до конца года в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях Челябинской области, планируется направить еще 5 млн рублей.

