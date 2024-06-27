В Челябинской области введена новая мера поддержки для семей участников СВО

На единовременную выплату могут рассчитывать все члены семей погибших полицейских

Депутаты Заксобрания Челябинской области поддержали инициативу региональной выплаты членам семей сотрудников правоохранительных органов, погибших в зоне проведения спецоперации. Областная выплата составит 200 тысяч рублей на одного члена семьи. Об этом сообщили на очередном заседании южноуральских парламентариев.

Вопрос о выплате подняли на 52-м заседании Законодательного собрания Челябинской области. С подобной инициативой выступал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Депутаты регионального парламента сегодня, 27 июня, поддержали его предложение.

Выплату сможет получить каждый член семьи погибшего на СВО полицейского: супруг или супруга, родители, дети до 18 лет, дети-инвалиды старше 18 лет, обучающиеся на очной форме обучения дети до 23 лет.

Единовременная выплата будет предоставляться при условии регистрации погибшего и членов его семьи в Челябинской области на дату гибели сотрудника правоохранительных органов.