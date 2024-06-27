Депутаты Заксобрания Челябинской области поддержали инициативу региональной выплаты членам семей сотрудников правоохранительных органов, погибших в зоне проведения спецоперации. Областная выплата составит 200 тысяч рублей на одного члена семьи. Об этом сообщили на очередном заседании южноуральских парламентариев.
Вопрос о выплате подняли на 52-м заседании Законодательного собрания Челябинской области. С подобной инициативой выступал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Депутаты регионального парламента сегодня, 27 июня, поддержали его предложение.
Выплату сможет получить каждый член семьи погибшего на СВО полицейского: супруг или супруга, родители, дети до 18 лет, дети-инвалиды старше 18 лет, обучающиеся на очной форме обучения дети до 23 лет.
Единовременная выплата будет предоставляться при условии регистрации погибшего и членов его семьи в Челябинской области на дату гибели сотрудника правоохранительных органов.