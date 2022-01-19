В Челябинской области на водоемах после крещенских купаний проведут субботники

Волонтеров приглашают принять участие в зимней акции «Вода России»

В Челябинской области после крещенских купаний планируют провести субботники. На водоемах стартует акция «Вода России». Оставленные на льду тапочки, пластиковые стаканчики и чайные пакетики соберут волонтеры до 30 января. Принять участие в акции может каждый желающий. Администрация Чесменского района уже пригласила своих жителей на субботник возле купели 24 января.

По словам представителя Чесменской администрации, старт акции «Вода России» в Челябинской области запланирован на 19 января и продлится она по 30 января. Принять участие в «посткрещенских» субботниках может каждый желающий.

После купаний вокруг купелей остается немало мусора: одноразовые стаканчики, тапки, полотенца, салфетки и прочее. Он вмерзают до весны в лед, а после его схода опускаются на дно водоемов, загрязняя их. Акция идет в области уже третий год.

Администрация Чесменского района через социальные сети приглашает всех желающих принять участие в субботнике 24 января на реке Туеткан.