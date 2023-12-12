В Челябинской области на учете для получения выплаты стоят 8 483 заявителя. Около 5000 из них получили выплату на общую сумму 584,6 млн рублей. Южноуральцы могут попросить выплаты на помощь в газификации домов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«На один из личных приемов ко мне пришла мать шестерых детей. Ее беспокоил вопрос газификации дома, в котором проживала вся семья. Мы, конечно, поможем перейти семейству на „голубое топливо“, и хочу напомнить, что в качестве дополнительных мер соцподдержки предоставляется разовая социальная выплата», — рассказала Ирина Гехт.
Первый заместитель губернатора отметила, что выплаты направлены на покупку внутридомового газового оборудования, а также оборудования для устройства системы отопления, оплату монтажных работ.

Всего за 2023 год в Челябинской области соцподдержкой воспользовались 3777 человек. Им было перечислили суммарно 446 миллионов рублей. Среди получателей выплат — 242 семьи мобилизованных военнослужащих, 18 семей контрактников, 3 семьи добровольцев СВО.