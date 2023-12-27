В Челябинской области на участке трассы продлили ограничение движения

Запрет введен в отношении автобусов, грузовиков, такси

Сегодня, 27 декабря, ограничения на участке трассы «Челябинск — Курган» продлили до 8 утра, сообщили в управлении дорог «Южный Урал».

«Ориентировочное время окончания ограничения движения 28 декабря 2023 года 08 часов 00 минут по местному времени. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщает пресс-служба ведомства.

Данные ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов, легковые такси.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, до 8 часов утра сегодняшнего дня было закрыто движение по автодорогам Южноуральск — Магнитогорск, Бреды — Синий Шихан, Троицк — Степное Пластовского района и другим.