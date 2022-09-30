В Челябинской области на три дня изменят расписание электропоездов

Рассказываем, как изменился график отправлений и прибытий

В Челябинской области на три дня изменят расписание электропоездов. Это связано с ремонтными путевыми работами, сообщили в пресс-службе «Свердловской пригородной компании», занимающейся перевозками на территории многих уральских регионов.



10 и 11 октября изменят расписание следующих поездов:



• № 7901 Челябинск — Магнитогорск «Ласточка». Отправление — в 17:45 (по графику), прибытие — в 22:26 (+21 минута).

• № 7904 Магнитогорск — Челябинск «Ласточка». Отправление — в 17:23 (по графику), прибытие — в 21:45 (+2 минуты).• № 6841 Челябинск — Карталы. Отправление — в 18:30 (по графику), прибытие — в 23:03 (+18 минут).• № 6844 Карталы — Челябинск. Отправление — в 15:24 (+34 минуты), прибытие — в 19:42 (+37 минут).• № 6032 Миасс-1 — Челябинск. Отправление — в 17:38 (+13 минут), прибытие — в 19:52 (+13 минут).11 и 12 октября изменят расписание следующих поездов:• № 7903 Челябинск — Магнитогорск «Ласточка». Отправление — в 06:30 (по графику), прибытие — в 11:16 (+26 минут).• № 6514 Магнитогорск — Карталы-1. Отправление — в 07:05 (+15 минут), прибытие — в 10:26 (+27 минут).• № 7902 Магнитогорск — Челябинск «Ласточка». Отправление — в 06:36 (по графику) прибытие — в 10:58 (+2 минуты).• № 6842 Карталы — Челябинск. Отправление — в 05:50 (+42 минуты), прибытие — в 10:04 (+55 минут).• № 6804 Еманжелинск — Челябинск. Отправление — в 06:33 (+12 мин.), прибытие — в 07:33 (+15 минут).• № 6843 Челябинск — Карталы. Отправление — в 08:57 (по графику), прибытие — в 13:32 (+20 минут).