В Челябинской области на треть увеличилось количество многодетных семей

Сейчас в регионе более 45 тысяч пар имеют троих детей и больше

На Южном Урале количество многодетных семей за шесть лет увеличилось почти на треть и превысило цифру 45 тысяч. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мы ежегодно увеличиваем объем поддержки семьям с детьми, индексируем уже действующие выплаты, вводим новые меры. Благодаря решениям президента России, работе на региональном уровне в Челябинской области сформирована комплексная система поддержки семей с детьми. Особый фокус внимания — многодетные семьи», — подчеркнул глава региона.

Так, к 1 сентября многодетные семьи Челябинской области, где доход на одного человека не превышает 35,5 тысячи рублей, могут получить выплату на покупку школьной и спортивной формы в размере 10 400 рублей.

«В этом году выплаты на подготовку детей к школе получили уже 15 тысяч 163 многодетные семьи на 30 854 ребенка. Напомню, это сравнительно новая мера поддержки, мы ввели ее в Год семьи. Подать заявление можно в течение календарного года, сделать это очень просто через портал госуслуг. И тем, кто еще не подал заявление, предлагаю это сделать», — обратился к родителям Алексей Текслер.

Как получить пособие на сборы в школу, читайте в отдельном материале.