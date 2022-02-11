В Челябинской области на трассе М‑5 водители сообщают о гололеде

Утром 11 февраля синоптики предупредили автомобилистов о снегопадах и скользких дорогах

В Челябинской области водители, выехавшие на трассу М-5, сообщают о скользкой дороге и снегопаде. Сообщениями автомобилисты делятся в социальной сети.

«Дорога Челябинск — Златоуст: снег усилился, за 10 км до сужения трассы М-5 очень скользкий участок протяженностью до 15 км. Фуры поднимают облака снега, в горах начали формироваться переметы. Посмотрим, что дальше будет», — сообщил один из пользователей сообщества «Трасса М-5 Уфа — Челябинск».

Также водители отмечают гололед на трассе на участках дорог Миасс — Сатка и Октябрьский — Уфа.



«Местами гололед, метет, но ехать можно», — отметил другой пользователь сообщества.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и оказать помощи автомобилистам Управлением ГИБДД по Челябинской области организовано круглосуточное дежурство. Выделен резерв из 28 экипажей сотрудников ДПС для перекрытия автодорог и предупреждения водителей об опасности.

«Чтобы предотвратить ДТП, рекомендуем отказаться в выходные от поездок на автомобиле, в случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации», — отметили в ГИБДД области.

Накануне дорожники предупредили автомобилистов о непогоде на трассах Челябинской области. По прогнозам синоптиков областного Гидрометеоцентра, 11 февраля в регионе ожидается снег, в отдельных районах метели и гололедица.

Минувшей ночью в Челябинске по просьбам жителей и водителей общественного транспорта остановки в городе обработали противогололедными реагентами.