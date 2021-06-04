В Челябинской области на трассе М‑5 «Урал» вводят реверсивное движение на четыре месяца

Ограничения связаны с ремонтом путепровода

На трассе М-5 «Урал» продолжаются ремонтные работы. С сегодняшнего дня, 4 июня, на путепроводе через железную дорогу на 1777-м километре трассы, возле Миасса, стартовал ремонт. На сооружении введено реверсивное движение до 10 октября 2021 года.

Это не единственный участок федеральной трассы в Челябинской области, на котором введены ограничения движения транспорта из-за ремонта. До 20 сентября идет ремонт участка возле Златоуста и на выезде из Челябинска в сторону Уфы на отрезке км 1860 — км 1871.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — прокомментировали в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Напомним, на М-5 «Урал» ремонтируют путепровод рядом с поселком Башакуль в Аргаяшском районе (подъезд к г. Екатеринбургу на 66 км). В связи с этим с 13 мая по 10 октября 2021 года по сооружению будет прекращено движение машин.