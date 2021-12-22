В Челябинской области на трассе М‑5 образовалась пробка

Ситуация осложняется последствиями вчерашнего снегопада

В среду, 22 декабря, на трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка по дороге из Сима в Кропачево Ашинского района.

Очевидцы отмечают, что движение возможно, но затруднительно.

«На легковой можно проехать через Ерал и Миньяр, только что с Аши проехали», — пишет один из автомобилистов.





Ситуация осложняется последствиями снегопада. Напомним, вчера снегопад отмечался не только в областном центре, но и в других районах Челябинской области. Также во вторник в южных районах региона прошел ледяной дождь.

Водителям сегодня следует быть особенно внимательными за рулем: по данным Челябинского ЦГМС, в ночные часы 22 декабря в Челябинской области ожидается сильный снег, налипание мокрого снега на провода, метели, снежные заносы, а на дорогах — сильная гололедица.

Вчера на трассе М-5 также образовалась пробка. Она протянулась на много километров — от Чебаркуля до Миасса.