В Челябинской области на сутки изменят расписание электричек из-за ремонта путей

В Челябинской области изменят расписание электричек на сутки из-за ремонта путей

В Челябинской области 6 сентября изменится расписание электропоездов в четырех направлениях. В пресс-службе Свердловской пригородной компании предупредили пассажиров о ремонте путей в сторону Магнитогорска, Карталов и Еманжелинска.

По данным компании изменения произойдут только на один день. Электропоезд «Ласточка» № 7903 Челябинск — Магнитогорск отправится на три минуты позже, в 06:33 (+3 мин.) прибытие запланировано в 11:17 (+27 мин.)

Электрички в Карталы из Челябинска № 6843 отправятся на полчаса позже, в 09:30 (+30 мин.) прибытие ожидается в 14:06 (+54 мин.). Рейс № 6514 Магнитогорск — Карталы-1 отправление запланировано в 07:05 (+15 мин.), прибытие в 10:26 (+27 мин.)

Электропоезд рейсом № 6804 Еманжелинск — Челябинск отправится в 06:35 (+ 14 мин.) прибытие запланировано в 07:33 (+15 мин).