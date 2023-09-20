В Челябинской области на службу в тюрьму и СИЗО отправили шесть щенков

Один из новобранцев станет патрульно-розыскным псом

На службу в тюрьму Верхнеуральска и златоустовское СИЗО-4 поступили шесть щенков. Новобранцев привезли из племенного питомника служебного собаководства, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Щенки родились в апреле и мае этого года. Двум немецким овчаркам дали клички Ульф и Урсула, еще четырем щенкам бельгийской овчарки — Хронос, Хром, Химера и Хола.





Каждому из них предстоит пройти два курса дрессировки — общий и специальный. Но пока малыши привыкают к новым условиям и хозяевам, обучаются базовым командам. Позже упор будут сдвигать на профиль.

Ульф — будущий патрульно-розыскной пес. К нему будут предъявлять повышенные требования. В ГУФСИН отметили, что уже сейчас он отличается острым нюхом. Службу Ульф будет проходить в Верхнеуральске.

«Сейчас на службе у меня две собаки. Обе породы немецкая овчарка. Ее отличают прекрасные рабочие качества, интеллект, отвага и смелость. С Янчи я работаю уже два года, он все знает и умеет, а вот Ульфа только готовлю к выполнению служебных обязанностей, поэтому основной упор делаю на него», — поделился инструктор Ульфа Максим Суходоев.





В ГУФСИН поделились, что всего в регионе сейчас работает около 400 собак.