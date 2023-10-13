В Челябинской области на реконструкцию 47 очистных сооружений требуется 30 млрд рублей

С 2025 года у городов появится возможность претендовать на господдержку в модернизации этих объектов

В Челябинской области подсчитали, сколько денег потребуется на строительство или реконструкцию очистных сооружений. Всего таких объектов, нуждающихся в полном обновлении, в городах и селах региона — 47. Для их модернизации потребуется 30 млрд рублей. 13 октября в челябинском офисе «Мой бизнес» обсудили, как территории могут претендовать на господдержку.

Круглый стол по вопросам сохранения водных объектов организовал координационный совет при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. На встрече собрались представители Уральского филиала Росприроднадзора, министерства промышленности и природных ресурсов, министерства строительства и инфраструктуры региона и других ведомств. В числе приглашенных — сотрудники местных администраций в городах и районах области, которые отвечают за качество систем водоснабжения и водоотведения.

Старые очистные, ветхие сети, отсутствие ливневой канализации — это те вопросы, которые нередко возглавляют топ обращений южноуральцев в социальных сетях. Такие обращения мониторит, а затем анализирует ЦУР. Поэтому качество питьевой воды, очистка стоков — это не только про экологию и природопользование, но и про жизнь всех жителей области.

По словам начальника отдела формирования городской среды Минстроя области Анисии Дюковой, на сегодняшний день не все территории могут попасть в федеральное финансирование обновления очистных сооружений. В стране действуют две федеральные программы: одна касается оздоровление бассейна Волги, другая — сохранения озера Байкал.

«В 2025 году планируется запуск общей федеральной программы, направленной на оздоровление всех водных объектов», — пояснила она.

Для формирования общей картины и методических рекомендаций для участия в программе в региональном министерстве собрали все заявки от территорий на ремонт или строительство очистных. Информацию о том, что для обновления 47 таких объектов требуется 30 млрд рублей, ведомство передало в федеральный Минстрой.

Анисия Дюкова подробно рассказала, что же надо сделать местным властям до запуска программы, чтобы потом на нее заявляться. Так, очевидной проблемой оказалось, что не все объекты включены в местные генпланы и схемы водоотведения. Самое главное — территории должны подготовить обоснование: зачем вообще на этом месте необходимы новые очистные и какой эффект они произведут на экологию с запуском.

Напомним, в области на сегодняшний день идет масштабная реконструкция очистных сооружений в Магнитогорске, Сосновском районе. В Челябинске модернизируются сразу два объекта — очистные на системе водоснабжения и очистные канализации. Челябинск также намерен заявиться в будущую федеральную программу с вопросом строительства ливневой канализации.