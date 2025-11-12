В Челябинской области на рассвете 12 ноября жители наблюдали северное сияние

Фотографиями природного явления челябинцы активно делятся в соцсетях

В ночном небе над Челябинской областью 12 ноября жители региона наблюдали редкое и захватывающее зрелище — северное сияние. Яркие красные и розовые сполохи, обычно доступные взору северян, в этот раз были видны на Южном Урале. Фотографиями необычного явления с нами поделились подписчики из Челябинска, Пласта, Катав-Ивановска, Трехгорного и других уголков Челябинской области.





Причиной столь редкого для средних широт явления стала исключительная солнечная активность. Мощные вспышки на Солнце вызвали выброс заряженных частиц, которые, достигнув Земли, спровоцировали сильную магнитную бурю уровня G3—G4. Cильнyю мaгнитнyю бypю плaнeтapнoгo мacштaбa зapeгиcтpиpoвaли cpeдcтвa кoнтpoля гeoмaгнитнoй oбcтaнoвки, сообщает arigus.tv.





Красный и розовый цвета, которые преобладали в небе над Южным Уралом, возникают при возбуждении атомов кислорода на больших высотах. Обычно это явление характерно для приполярных областей, но в периоды высокой геомагнитной активности его могут наблюдать и жители более южных регионов.

Для Челябинской области подобное событие остается редкостью и всегда вызывает огромный интерес. Многие жители специально выходили на улицы и выезжали за город, чтобы сделать уникальные кадры и насладиться фантастическим зрелищем, которое подарила природа.