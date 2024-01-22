В Челябинской области на пять часов перекроют трассу М‑5 «Урал»

Легковые машины смогут объехать закрытый участок

Во вторник, 23 января, в Ашинском районе вновь будет перекрыто движение на участке федеральной автодороги М-5 «Урал», где ведутся работы по расширению проезжей части. Пятичасовое окно необходимо дорожникам для подрыва скал. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления Росавтодора.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 14:00. Легковые автомобили смогут объехать перекрытый участок через Ашу, Миньяр и Сим. Большегрузам и автобусам придется ждать окончания опасных работ либо скорректировать тайминг таким образом, чтобы не стоять в очереди.

Напомним, что ограничения на ашинском участке М-5 вводятся еженедельно по вторникам либо четвергам в зависимости от погоды. Работы должны завершиться к 1 октября 2024 года.