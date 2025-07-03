В Челябинской области на проблемной дороге уложат 19 км асфальта

Капитальный ремонт автодороги Уйское — Кумляк начнется в этом году

На участок трассы Уйское — Вандышевка — Кумляк поступало большое количество жалоб от местных жителей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести капитальный ремонт дороги. Перемен к лучшему ждут с нетерпением. Жители Уйского округа попросили журналистов 1obl.ru узнать, когда выполнят поручение губернатора и отремонтируют дорогу.

«Девятого июля завершатся конкурсные процедуры и определится подрядчик», — отметили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Дорога, на которую жаловались жители Уйского округа, получит асфальтовое покрытие. На капремонт 19 километров трассы выделено более 1,2 миллиарда рублей. Начало работ запланировано уже с этого года. Ежегодно будут ремонтировать по 4—5 километров. Завершить работы планируют в 2029 году, сообщается на сайте госзакупок.

Автор: Алиса Шакирова