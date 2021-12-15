В Челябинской области на помощь детям с фенилкетонурией готовы выделить почти 6 млн

Новая выплата предусмотрена законопроектом Минсоца

Новый законопроект о помощи детям с фенилкетонурией направили в Заксобрание Челябинской области. Документ был разработан министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера. Им предусмотрена ежемесячная выплата — 5000 рублей — на покупку специального питания для несовершеннолетних. На эти цели из бюджета региона готовы направить более 5,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минсоца области.

«В связи с высокой стоимостью продуктов питания для детей с фенилкетонурией главой региона была оперативно инициирована работа в данном направлении. Подготовлен законопроект, призванный оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с таким заболеванием. Получать ежемесячную денежную выплату родители смогут вне зависимости от дохода», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В Челябинской области фенилкетонурия диагностирована у 99 детей. Им требуется особая дорогостоящая низкобелковая и безбелковая диета.

Проблема обсуждалась губернатором во время встреч с родителями детей-инвалидов. Одно из видеообращений поступило во время пресс-конференции главы региона в декабре прошлого года. Губернатору пожаловалась мама особого ребенка Галина Гладких. В свою очередь Алексей Текслер пообещал оказать содействие. Новые меры поддержки глава региона анонсировал в ноябре.