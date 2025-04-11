В Челябинской области на полгода запускают дополнительные электрички

ЮУЖД перейдет на летнее расписание с 12 апреля

Южноуральские железнодорожники переходят на летнее расписание. В связи с сезонным увеличением количества пассажиров, совершающих «дачные» и туристические поездки, с 12 апреля по 12 октября в Челябинской области будут курсировать дополнительные пригородные поезда, сообщает пресс-служба дороги.

Электричка № 6007 сообщением Челябинск — Миасс-1 будет отправляться в 08:45, № 6008 в обратном направлении будет стартовать из Миасса в 16:01.

Пригородный поезд № 6901 Челябинск — Верхний Уфалей будет отходить в 08:22, обратный 6904-й — в 14:41.

Кроме того, в летний сезон для электричек в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях ввели дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах; в составе ряда поездов на направлении Челябинск — Шумиха добавят число вагонов.