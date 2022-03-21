В Челябинской области на 2022 год запланированы субсидии на покупку удобрений, сельскохозяйственной техники, элитных семян сельскохозяйственных культур и мелиорацию почв. Эти субсидии будут распространяться и на производителей зерна, на картофелеводов и на овощеводов.
«До конца марта будут распределены субсидии на поддержку производителя овощей и картофеля, а также зерновых культур предприятиям малого бизнеса. Сумма составит 174 миллиона рублей. Активно идет работа по заключению льготных краткосрочных кредитов. С начала года объем лимитов составил 870 миллионов рублей, а общий объем выданных кредитов — уже более восьми миллиардов. В апреле — мае будет выплачена субсидия еще в объеме 271 миллиона рублей. Помимо этого, в мае получат субсидию предприятия на мелиорацию. В первом полугодии будут доведены субсидии на промышленное садоводство и тепличным комплексам. Во втором полугодии планируются еще выплаты трех субсидий: на приобретение минеральных удобрений, 200 миллионов рублей, на производство зерна и его реализацию. Также предусмотрены суммы на приобретение элитного зерна и сельскохозяйственной техники», — сообщил Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин в ходе совещания на тему «Итоги работы отрасли растениеводства за 2021 год и задачи по организованному проведению в 2022 году сезонных сельскохозяйственных работ».
По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина, в текущем году регион планирует внести в почву минеральные удобрения объемом на уровне прошлого года. Приобретено 10 тысяч тонн в действующем веществе. Цены на удобрения регулируются распоряжением правительства и зафиксированы до 31 мая. Все предприятия призывают принимать участие в получении субсидий на покупку удобрений. Тем временем местные аграрии уже готовятся к весеннему севу и ждут благоприятной погоды.
В селе Яланское Курганской области аграрии выращивают зерно, чтобы крупные предприятия могли произвести из него муку и макаронные изделия. Засуху ожидают, но за урожай не беспокоятся, так как все необходимое у них есть.
«Мы закупили семена, средства защиты растений, обновили парк техники. Также приобрели и завезли на склады хозяйства удобрения, которых хватит на весь сезон полевых работ и для стартового внесения и на подкормку. Все, что необходимо для производства, мы приобрели, ждем весну», — поделился планами индивидуальный предприниматель Александр Шарапов.
Производители минеральных удобрений рассказали об эффективности ранней весенней подкормки различными марками азотных удобрений, о системах и стратегии подбора минерального питания для выращивания зерновых и масличных культур. По словам эксперта крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Сергея Иванова, основным азотным удобрением в УрФО является аммиачная селитра, которую выбирают благодаря скорости ее действия. Но опыты применения в хозяйствах других регионов показывает, что нитратная форма из селитры может вымываться до того, как озимые культуры успеют ее усвоить. Итог — неравномерные посевы. Карбамид, как альтернатива селитры, этим недостатком не обладает, посевы всегда выровнены, его применение обеспечивает прибавку урожайности. Имеет смысл включать его в свои регламенты минерального питания, отметил Сергей Иванов.
На Урале офис «ФосАгро-Регион» создан в августе 2021 года. Его главная задача — обеспечивать выполнение заказов на поставки минеральных удобрений в Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области. Появление регионального офиса значительно упростило механизм оформления заказов минеральных удобрений из широкой продуктовой линейки «ФосАгро». Сегодня она насчитывает более 50 марок гранулированных и жидких минеральных удобрений, включая комплексные удобрения с микроэлементами.
«На всех культурах вне зависимости от региона комплексное питание показывает себя лучше, чем действия одного или двух элементов. В условиях засухи, с которой последние пять лет сталкивается УрФО, и Челябинская область в частности, большой ряд проблем может решаться внесением жидких комплексных удобрений. Мы готовы обеспечивать поставки всей линейки продукции „ФосАгро“ аграриям области», — прокомментировал директор регионального офиса «ФосАгро-Регион» в УрФО Сергей Тропин.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города