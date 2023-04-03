В Челябинской области на озере Иртяш рыбак провалился под лед

Тело мужчины нашли в 100 метрах от берега

Для одного из жителей Челябинской области рыбалка обернулась трагическим случаем. Впервые в этом году на весеннем водоеме спасатели обнаружили тело мужчины. Как сообщают ГУ МЧС России по Челябинской области, рыбак провалился под лед.

Печальную статистику нынешней весной открыло происшествие на озере Иртяш под Озерском. В ста метрах от берега было найдено тело мужчины без признаков жизни, которое специалисты поисково-спасательной службы доставили к берегу.

Еще одно ЧП произошло на озере Смолино в Челябинске. Там 37-летний мужчина провалился под лед в 500 метрах от берега, но спасатели успели его вытащить и эвакуировать к берегу. Пострадавшим сразу занялась бригада скорой помощи, рыбаку поставлен диагноз «переохлаждение». Несмотря на то, что выход на лед пока еще запрещен не на всех водоемах региона, спасатели призывают не рисковать и не испытывать весенний лед на прочность.