В Челябинской области на новогодние праздники скорректировали расписание электричек

Некоторые пригородные поезда временно отменили

В период общероссийских выходных и праздничных дней — с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года — будет скорректирован порядок курсирования ряда пригородных поездов Свердловской пригородной компании на Южно‑Уральской железной дороге (ЮУЖД). Изменения затронут несколько маршрутов в Челябинской области, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Электричка № 6004 «Полетаево‑1 — Челябинск» (отправление в 07:31) отменена в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. С 12 января возобновляется движение по рабочим дням.

Электропоезд № 7148 «Златоуст — Челябинск» (отправление в 17:41) отменен 4 января 2026 года.

Рейс № 7905/7906 «Челябинск — Магнитогорск‑Пассажирский» (отправление в 12:35) назначен дополнительно 30 и 31 декабря. Со 2 по 12 января 2026 года будет курсировать ежедневно, а после 12 января — с пятницы по понедельник.

Пригородные поезда № 7007/7027 «Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург» (отправление в 13:42) и № 7028/7008 «Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск» (отправление в 11:41) будут ходить ежедневно с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026-го.

Свердловская пригородная компания просит пассажиров заранее уточнять актуальное расписание перед поездкой. Это можно сделать в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», на официальных сайтах РЖД и СПК, на железнодорожных станциях и в пригородных кассах. Продажа билетов открывается за 10 дней до отправления поезда.